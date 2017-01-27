المغرب: 4.5% النمو المتوقع بـ 2017

قالت وزارة المالية المغربية اليوم إن من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي للمملكة 4.5% في 2017 مقارنة مع 1.6 % في العام الماضي.

وأضافت الوزارة أن الحكومة تستهدف عجزاً نسبته 3% في موازنة هذا العام مقارنة مع 3.9% في 2016.

وتمثل الزراعة 15% من الاقتصاد المغربي وهي أكبر قطاع من حيث توظيف العاملين، إذ يضم القطاع نحو 35% من القوة العاملة.

وانخفض محصول الحبوب 70% العام الماضي بعد أسوأ موجة جفاف شهدتها البلاد في 10 سنوات.

وفي العام الماضي كانت الحكومة تستهدف عجزاً نسبته 3.5% في الموازنة.

وساهم انخفاض أسعار النفط العالمية في إنعاش المالية العامة للمغرب وخفض العجز في أكبر مستورد للطاقة بالمنطقة.