فرنسا: سياسات ترمب تشكل تحدياً لاقتصاد أوروبا

اعتبر الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، أن إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب تشكل "تحديا" للاتحاد الأوروبي خصوصا في ما يتعلق بالاقتصاد.

وصرح هولاند بمؤتمر صحافي خلال زيارة إلى برلين للقاء المستشارة الألمانية أنه وفي ما يتعلق بأوروبا "لنكن صريحين هناك تحديات تطرحها الإدارة الأميركية بالنسبة إلى القواعد التجارية وأيضا حول المواقف التي علينا اعتمادها لتسوية النزاعات في العالم".

كما أعربت أنجيلا ميركل بشكل ضمني عن قلقها من التطورات الاخيرة في الولايات المتحدة.

وقالت "نلاحظ أن الإطار العام الذي نعيش فيه في العالم يتغير بسرعة وبشكل جذري وعلينا النهوض بهذه التحديات الجديدة".

وتابعت "الأمر يتعلق بالدفاع عن مجتمع حر وعن التبادل الحر في آن".

ومنذ توليه مهامه ترجم ترمب وعده سحب الولايات المتحدة من معاهدة التبادل الحر عبر الأطلسي، إحدى أولويات سلفه باراك أوباما الذي كان يريد إقامة توازن مع نفوذ الصين المتنامي.

ويريد ترمب إعادة التفاوض بشأن اتفاق التبادل الحر في أميركا الشمالية ومشروع الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وأوروبا الذي بات مهددا مع رحيل باراك أوباما من البيت الأبيض.

والتقى هولاند مع ميركل في برلين للتحضير لقمة القادة الأوروبيين الأسبوع المقبل في مالطا لإخراج المشروع الأوروبي من الأزمة التي سببها بريكست.

وأعرب ترمب مؤخرا في حديث للصحافة الأوروبية عن قلة اهتمامه بالاتحاد الأوروبي مشيدا ببريكست ومتوقعا أن تتخذ دول أخرى خطوة مماثلة للندن.

كما اعتبر أن حلف شمال الأطلسي منظمة "عفا عنها الزمن"، والتي تنتمي إليها عدة دول أوروبية.