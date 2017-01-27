موجة تفاؤل تدفع الأسواق العربية إلى مكاسب قياسية

سجل الأداء العام للبورصات العربية حالة من الحراك الإيجابي على مستوى قيم وأحجام التداولات اليومية، والتي ساهمت في تحسن أسعار الأسهم المتداولة من الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

فيما سجلت الأسهم القيادية حالة من الضغط على المؤشر العام تارة وحالة من الدعم تارة أخرى، في الوقت لتتحول الأسهم القيادية إلى أن تكون السبب الرئيسي في رفع نطاقات التذبذب والتباين لدى غالبية البورصات وأسواق المال العربية والخليجية.

وكان للارتفاع الملموس على قيم التداولات تأثير مباشر على الإغلاقات الإيجابية مع نهاية التداولات الأسبوعية، كون المرحلة الحالية تتناسب مع الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل، فيما أنهت بورصات المنطقة تداولاتها الأسبوعية عند مستوى مرتفع من النشاط وإيجابي على مستوى التوقعات التي تقودها قرارات الاستثمار المصاحبة لفترة الإعلان عن نتائج الأداء السنوية.

وكان لافتا سيطرة الأداء القطاعي على جلسات التداول لدى غالبية أسواق المنطقة، حيث تركزت أنشطة البيع والشراء على قطاعات محددة جاء في مقدمتها أسهم القطاع العقاري والذي جاء ضمن القطاعات الضاغطة على المؤشر العام، فيما جاء أسهم القطاع البنكي ضمن قائمة القطاعات الداعمة لتنشيط التداولات الإيجابية ورفع قيمها بين جلسة وأخرى.

وقال رئيس مجموعة "صحارا" للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، إن التداولات ذات العلاقة بقطاع الطاقة أخذت تتسع منذ بداية العام، الأمر الذي يشير إلى وجود مؤشرات إيجابية حول أداء شركات القطاع والتي يتوقع أن تتأثر إيجابا من حالة الاستقرار والارتفاع المتدرج على أسعار النفط، حيث تشكل هذه المؤشرات فرص استثمارية جيدة للمتعاملين على المدى القصير والمتوسط.

وأوضح أن مستويات أسعار الأسهم السائدة وبشكل خاص تلك التي تتمتع بمكررات ربحية جيدة، تشكل المصدر الرئيسي لفرص الاستثمار وجاذب حقيقي للسيولة الاستثمارية والمضاربية على حد سواء، وتشهد هذه الشريحة من الاسهم حالة من التركيز الاستثماري من قبل المحافظ الاجنبية على الرغم من استمرار موجات جني الارباح عليها، حيث تعرضت الأسهم القيادية لعمليات استحواذ من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية لدى عدد من البورصات كونها تأتي في مقدمة الاسهم الاكثر تأثراً بمسارات أسواق النفط وأداء الأسواق العالمية وعلى أساس يومي.