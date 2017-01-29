السعودية.. الأربعاء يبدأ التسجيل بحساب المواطن

أعلنت وزارة العمل بدء تدشين بوابة حساب المواطن الأربعاء المقبل، وأوضحت عبر فيديو نشرته عن حساب المواطن خطوات التسجيل في البرنامج، وشرح الفيديو طريقة التسجيل خطوة بخطوة؛ حيث ستتم عملية التسجيل على ست مراحل.

وتشمل مراحل التسجيل: يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، سترسل رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل، يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور، يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: (البيانات العامة، بيانات العنوان، بيانات الدخل والتابعين، بيانات الأصول، البيانات البنكية).

وبعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل ليتم دراسته لاحقا وتقرير أهلية الأسرة المتقدمة، فيما ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت عند إتمام رفع الطلب، وسيتم إشعار المسجل برسائل نصية بموعد إرفاقها بحسب صحيفة الرياض.

من المؤهل للتسجيل؟

وستكون عملية تسجيل المواطنين في "حساب المواطن" مفتوحة على مدار 24 ساعة يومياً، والفئة الأساسية المستفيدة من البرنامج هي: الأسر السعودية، وأسر حاملي بطاقة التنقل، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، وزوجة المواطن السعودي، وكذلك الفرد المستقل، وهو الذكر غير المتزوج أو الأنثى غير المتزوجة،

ويشمل ذلك الأعزب أو العزباء، والأرمل أو الأرملة، والمطلق أو المطلقة، والذي يسكن في سكن مستقل عن مسكن رب الأسرة، وليس لديه تابعون أو معالون.

وستكون البوابة الإلكترونية المخصصة للبرنامج هي المنصة الوحيدة لتلقي طلبات التسجيل والتواصل مع المستفيدين، ويستطيع كل من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري، كما أن المتقدم بطلب التسجيل هو رب الأسرة وهو من سيحصل على البدل ويتم اضافة الانباء والزوجة كتابعين، ولا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية او نوع الوظيفة، وستكون الفئة المستفيدة من البرنامج هي الاسر السعودية او الفرد السعودي المستقل بسكن خاص ولا يلزم المتزوج اثبات.

وأكد حساب المواطن أنه ومراعاة للمستفيدين تم تأجيل طلب المستندات الى وقت لاحق ليتسنى لهم توفيرها والتي يمكن التعرف عليها خلال عملية التسجيل، واكد حساب المواطن في وقت سابق بأن البرنامج لن يؤثر على مستحقي حافز أو على مستحقي الضمان.

لجان حكومية

ووفقاً لتصريحات سابقة لوزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص فإن لجنة حكومية مكونة من وزارات الاقتصاد والتخطيط والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية ستتولى تحديد سياسات الدعم الخاصة ببرنامج حساب المواطن وتحديد أهلية الاستحقاق ومعايير تحديد مقداره، مؤكدا أن احتساب قيمة الدعم سيتم على أساس الدخل الشهري للأسرة وليس قيمة الراتب.

وأكد الوزير الجهوزية التقنية الكاملة لإطلاق البرنامج لاستقبال طلبات الإعانة المترتبة على إصلاحات أسعار الطاقة، وتم تدشين البوابة الإلكترونية للبرنامج التي ستكون المنصة الوحيدة لتلقي طلبات التسجيل في البرنامج، حيث سيكون هناك مركز اتصال مكون من 600 موظفة سعودية للإجابة عن جميع استفسارات المواطنين يعملون 18 ساعة يومياً لخدمة المستفيدين، كما تم تأسيس مركز متكامل للدعم التقني والفني مكون من 142 موظفاً وموظفة، إضافة إلى دعم هذا الفريق من قبل 73 مهندساً من شركة علم لأمن المعلومات، لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وجودة مميزة.

وستشرع اللجنة الوزارية المعنية بالبرنامج في وضع السياسات الخاصة بالدعم خلال فترة الأربع أشهر المقبلة على ضوء الطلبات التي تم تسجيلها في البوابة من خلال تحليل ودراسة البيانات المدخلة من قبلها وبعدها يتحدد المبلغ المدخل، على أن تنتهي من الدراسة قبل الأول من مايو ويتم رفعها إلى المقام السامي، وسيخضع حساب المواطن إلى مراجعة دورية ربع سنوية، للنظر في سياسات الدعم التي ستكون مرتبطة بتقلبات أسواق النفط بشكل أساسي، ومتغيرة على أساس التضخم في الأسعار ومتغيرات أسعار النفط والطاقة، حيث سيكون هناك مراجعة ربع سنوية شاملة لأسعار الطاقة والمبالغ التي تدخل للحساب.

وسيدخل مستفيدو الضمان الاجتماعي في البرنامج بشكل تلقائي ويصل عدد المستفيدين الى 840 ألف أسرة تضم نحو مليوني مواطن ومواطنة.