انخفاض موجودات "ساما" الأجنبية 0.3% في ديسمبر

واصلت الموجودات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي انخفاضها خلال شهر ديسمبر الماضي، لتتراجع بنحو 0.3% مقارنة مع شهر نوفمبر السابق عليه، أي بنحو 7 مليارات ريال.

وبلغت قيمة الموجودات الأجنبية في ديسمبر الماضي 1.982 تريليون ريال، مقارنة بـ1.989 تريليون ريال في الشهر السابق، ومقابل 2.009 تريليون ريال في نوفمبر الماضي.

ومن حيث إجمالي الموجودات، فقد بلغت بنهاية ديسمبر الماضي 2.076 تريليون ريال، مقارنة بـ2.081 تريليون ريال في شهر نوفمبر الماضي.

وبحسب بيانات ساما فقد تراجع إقراض المصارف للقطاع الخاص بنسبة 1.2%، وبقيمة بلغت 18 مليار ريال، في شهر نوفمبر.

أما إقراض المصارف للحكومة فقد ارتفع بنحو 1.461 مليار ريال، إلى 178.416 مليار ريال، مقارنة بـ176.955 مليار ريال في الشهر السابق.