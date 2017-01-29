طلبات بأكثر من 12 مليار دولار على سندات مصر

أنهت وزارة المالية المصرية طرح سندات بـ4 مليارات دولار في بورصة لوكسمبرغ خلال الأسبوع الماضي.

وتمت تغطية السندات الدولارية 3 مرات من قبل المستثمرين بقيمة طلبات بلغت حوالي 12 مليار دولار.

وسيتم تسوية حصص الطرح على المستثمرين خلال الأسبوع الحالي، ومن ثَّم تحويل الأموال إلى مصر.

يذكر أن صرف العائد على الإصدارات الثلاثة الجديدة يوزع مرتين سنوياً، ويبلغ 6.125%، على سندات أجل 5 سنوات، و7.5% لسندات 10 سنوات و8.5% لسندات 30 سنة.

ويزيد سعر طرح السندات الدولية لأجل 5 سنوات بنحو 419.2 نقطة أساس عن أذون الخزانة الأميركية، بينما ترتفع السندات لأجل 10 سنوات بنحو 503.5 نقطة أساس، في حين تزيد السندات الدولية استحقاق عام 2047 بحوالي 545.1 نقطة عن أسعار أذون الخزانة الأميركية.