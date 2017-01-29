هبوط النفط فاقم التضخم الفنزويلي إلى 433%

أفادت دراسة نشرتها مؤسسة خاصة أن كلفة السلة الغذائية المتوسطة للمستهلك الفنزويلي ارتفعت بنسبة 433,6 بالمئة في 2016 ما يعكس التضخم الهائل في بلد يشهد أزمة اقتصادية وسياسية خطيرة.

وقالت الدراسة التي أجراها "مركز التوثيق والتحليل الاجتماعي للاتحاد الفنزويلي للتعليم" (سينداس-أف في أم) إن "المعدل السنوي الذي يغطي الفترة من ديسمبر 2015 إلى ديسمبر 2016 هو 433,9 بالمئة".

وفي ديسمبر 2016، بلغ معدل كلفة السلة الغذائية 743596,88 بوليفار أي حوالي 1096 دولار بأعلى سعر رسمي.

وبما أن البنك المركزي الفنزويلي لم يعد ينشر أرقاماً حول التضخم، تشكل تلك التي يصدرها هذا المركز الخاص مرجعاً شبه رسمي.

وقال المركز إن الارتفاع الكبير لأسعار المواد الأساسية من مواد غذائية وألبسة وغيرها، يرافقه نقص يطال خصوصا لحوم الأبقار والسكر والأرز والزيت والطحين والخبز.

تشهد فنزويلا منذ أشهر أزمة اقتصادية خطيرة مرتبطة بانخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى هذا التضخم الهائل الذي قدر صندوق النقد الدولي نسبته بـ475 بالمئة في 2016.