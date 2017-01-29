هل تقود فرنسا تكتلا أوروبيا أمام سياسات ترمب؟

دعا الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، أوروبا إلى التكتل والرد بـ"حزم" على نظيره الأميركي دونالد ترمب، الذي أعرب عن ابتهاجه بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، معتبرا إياه "أمرا رائعا"، كما قال.

وعلى هامش قمة للبلدان السبعة جنوب الاتحاد الأوروبي وقبل ساعات من أول اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي الجديد، قال هولاند "أعتقد أن علينا أن نرد عليه".

وأضاف "عندما تصدر تصريحات من الرئيس الأميركي حول أوروبا وعندما يتحدث عن تطبيق نموذج بريكست في دول أخرى أعتقد أن علينا أن نرد عليه".

وقال هولاند "حين يتحدث رئيس الولايات المتحدة عن المناخ ليقول إنه ليس مقتنعا بعد بفائدة هذا الاتفاق، علينا أن نرد عليه".

وتابع "حين يتخذ إجراءات حمائية يمكن أن تزعزع استقرار الاقتصادات، ليس فقط الأوروبية بل اقتصادات كبرى الدول في العالم، علينا أن نرد عليه، وحين يرفض وصول اللاجئين في حين قامت أوروبا بواجبها، علينا أن نرد عليه".

وقال رئيس الحكومة البرتغالية أنطونيو كوستا مضيف القمة "في هذه الفترة من التشكك على المستوى العالمي، من الضروري أن تكون لدينا أوروبا أقوى وأكثر وحدة" للتأكيد على "قيمها في مجالات الديمقراطية والحرية والتجارة الحرة".

وضمت هذه القمة لدول المتوسط في الاتحاد الأوروبي اسبانيا وايطاليا وفرنسا واليونان وقبرص ومالطا والبرتغال، وصدر في ختام اعمالها بيان مشترك لم يذكر بالاسم الإدارة الأميركية الجديدة إلا أنه دعا إلى إبقاء الاتحاد الأوروبي "قويا وموحدا" وإلى العمل على إعطاء دفع اقتصادي للقارة الأوروبية.