السعودية تقر ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية

أقر مجلس الوزراء السعودي الذي انعقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، وأعد مرسوم بذلك.

وتفرض ضريبة القيمة المضافة على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للمنتجات، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات.

كما تفرض الضريبة الانتقائية على السلع التي تريد الدول الحد من آثارها الضارة، ومن بينها السجائر والتبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.