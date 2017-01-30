الصبيح للعربية: الكويت تنفذ مشاريع كبرى خلال عامين

قالت هند الصبيح، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في الكويت، إن مشاريع سياحية، وترفيهية وسكنية وتطوير جزر "سيبدأ تنفيذها خلال العامين المقبلين" ضمن الخطط التنموية التي تستهدف التنمية العمرانية و"النهوض بالرأسمال البشري عبر تطوير التعليم والتدريب".

وأضافت الصبيح في مقابلة مع قناة "العربية" أن الكويت تطلق اليوم خطتها التنموية ورؤيتها المستقبلية "لكويت جديدة" حتى عام 2035 في مؤتمر يشارك فيه جميع أعضاء الحكومة لعرض محاور الخطة الطموحة، مشيرة إلى مشاريع ضمن الخطة، منها "في الجانب السياحي، وتطوير المدينة الترفيهية، بجانب أكبر مشروع سكني بمنطقة المطلاع، ومشاريع مدينة الحرير، وتطوير جزر مدينة الكويت، خلال السنتين المقبلتين".

واعتمدت الكويت الخطة الخمسية الثانية بإنفاق 100 مليار دولار حتى 2021، كما قررت إنفاق 15 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل على مشاريع التنمية.

وقالت الصبيح إن مشاريع الرؤية الكويتية، تستهدف دعم الابتكار والإبداع، وتعزيز المكانة الدولية للكويت، وخلق قيمة مضافة من تنفيذ المشاريع عبر برامج التخطيط الاستراتيجي، مؤكدة أهمية الجوانب المتعلقة بالنهوض بالتعليم، والرأسمال البشري.

وأفادت أن رؤية الكويت الجديدة، تتضمن دعماً لمشاركة القطاع الخاص، واصفة هذا التأكيد بأنه "دعم للمشاركة الجادة من القطاع الخاص بالدخول في بعض الخدمات التي يمتلكها القطاع العام". وقالت إن الخطط وضعت ووزعت على الجهات المعنية، حسب أولويات التنفيذ.