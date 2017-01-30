الكويت: طرح 50% بمشروع كهرباء للاكتتاب نهاية العام

قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، اليوم الاثنين، إن الكويت تعتزم إجراء أول طرح عام أولي لأسهم مشروع كهرباء مستقل بنهاية السنة الحالية حيث تبيع حصة تبلغ 50 بالمئة.

وكان المرزوق يتحدث خلال مؤتمر حكومي عن الخطط الاقتصادية طويلة الأجل للدولة.

وكانت الحكومة قالت من قبل إنها تنوي طرح أسهم بمشروع محطة الزور الشمالية لإنتاج الطاقة وتحلية المياه للاكتتاب العام في منتصف 2017.

ومن المقرر أن تبلغ قدرة محطة الزور الشمالية 1500 ميغاوات على الأقل وهي مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص. والمشروع مملوك بنسبة 40 بالمئة لثلاثة شركاء: إنجي الفرنسية وسوميتومو اليابانية وشركة عبد الله الحمد الصقر وإخوانه الكويتية.

وتحوز المؤسسة العامة للاستثمار الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة مشروعات الشراكة الكويتية 60 بالمئة. وتضمنت شروط المشروع طرح أسهم للاكتتاب العام فور انتهاء أعمال الإنشاء.