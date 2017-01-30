تحذير للسعوديين من مواقع تدعي ارتباطها بحساب المواطن

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، إلى عدم التعامل مع المواقع التي تطلب البيانات الشخصية للتسجيل في برنامج حساب المواطن، الذي سيشكل مظلة للدعم الحكومي المالي المباشر للمواطنين.

وشدد المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة المهندس ماجد العصيمي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، على عدم إفشاء المعلومات الشخصية والخاصة لغير الجهات الرسمية، مؤكدا أن البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن هي القناة الوحيدة لتسجيل البيانات في البرنامج، لافتاً إلى أنه سيعلن النطاق الرسمي لها لاحقاً.

ومن المقرر فتح باب استقبال تسجيل المواطنين في البرنامج عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن الأربعاء المقبل، فيما يعد برنامج حساب المواطن من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة، لتحقيق "رؤية المملكة 2030"، واستيعاب طموحاتهـا ومتطلباتها.

ويهدف "حساب المواطن" إلى حماية الأسر محدودة ومتوسطة الدخل من تبعات إصلاح نظام الدعم الحكومي، وإعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي، ليكون أكثر عدالة وفقاً لاحتياج الفرد أو الأسرة، وبناء على دخلها، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة للدعم.

ووفقاً لآلية التنفيذ في برنامج حساب المواطن ستتم دراسة ملفات المستفيدين بعد اكتمال التسجيل، وتقرير أهلية الأسر المتقدمة، وسيتم تسجيل جميع المؤهلين لنظام الدعم تلقائياً، وتسديد مبالغ الدعم للمستفيدين نقداً عن طريق التحويل المصرفي، بحيث تصرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات التي قد تمس بالمواطن، كما أن مخرجات التسجيل ستعرض على لجنة وزارية مسؤولة عن برنامج حساب المواطن، لتقييم النتائج، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.