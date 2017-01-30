تفاصيل ميزانية الكويت بالأرقام.. العجز 21.6 مليار دولار

أعلنت الكويت يوم أمس الاثنين أن ميزانية السنة المالية 2017-2018 ستتضمن عجزا ماليا ضخما للعام الثالث على التوالي وذلك بسبب تراجع أسعار النفط.

وقال وزير المالية انس الصالح للصحافيين أن اجمالي الايرادات المتوقعة في موازنة السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من نيسان/إبريل يبلغ 13,3 مليار دينار، ما يعادل (43,6 مليار دولار) وإجمالي النفقات المتوقعة يبلغ 19,9 مليار دينار، ما يعادل (65,2 مليار دولار) مما يخلف عجزا ماليا قدره 6,6 مليار دينار مليار دينار (21،6 مليار دولار).

وأضاف أن الايرادات النفطية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تبلغ 38,8 مليار دولار بزيادة بنسبة 36% مقارنة بالعائدات النفطية في السنة المالية الحالية.

وأوضح أن هذه الارقام وضعت على أساس سعر تقديري لبرميل النفط يبلغ 45 دولاراً.

وعلى الرغم من انهيار أسعار النفط في السنوات الثلاث الماضية، لا تزال العائدات النفطية تشكل 88% من مداخيل الموازنة، كما أوضح الوزير.