تعرف على خطوات التسجيل في حساب المواطن

ضمن تغطيتها لإطلاق برنامج حساب المواطن انفردت قناة "العربية"، بالتواجد داخل غرفة التحكم لإطلاق الموقع.

وبحسب موفدة "العربية" فاطمة الضاوي، فإن الموقع بإمكانه تلقي حتى 450 ألف طلب تسجيل خلال 24 ساعة.

وتشمل مراحل التسجيل في حساب المواطن 6 مراحل، حيث يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال بياناته.

ومن بين هذه البيانات رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، سترسل رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.

ويقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور، ثم بعد ذلك يكمل طلب التسجيل ويقدم البيانات التالية: (البيانات العامة، بيانات العنوان، بيانات الدخل والتابعين، بيانات الأصول، البيانات البنكية).