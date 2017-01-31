كم سيكلف برنامج حساب المواطن السعودية في 2017؟

من المفترض أن تصل تكلفة برنامج حساب المواطن في عامه الأول خلال 2017، ما بين 20 و25 مليار ريال تتحملها الحكومة، في خطوة جريئة لإعادة هيكلة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

وتعتبر منصة حساب المواطن هي المنصة الوحيدة المخولة باستقبال طلبات المواطنين، سيضاف إليها برامج اجتماعية أخرى من بينها الرعاية الصحية، التعليم والسكن، في حين أن مستخدمي الضمان الاجتماعي بياناتهم مدرجة أصلاً في الموقع.

وحول تكلفة البرنامج، ذكرت موفدة "العربية"، ضمن تغطيتها لإطلاق الموقع أن التكلفة تتراوح بين 60 و70 مليار ريال في 2020.

ويقوم البرنامج على تحديد مستويات استهلاك محددة، وبالتالي الترشيد سيكون مهما في تصنيف الأفراد والمستفيدين من البرنامج، حيث سيتم تقسيم الفئات إلى 5 شرائح، فيما سيتراوح التعويض بين 50% و100% حسب مستوى الدخل.

وستكون هناك مراجعة دورية للبرنامج ليعكس التغيرات في أسعار الطاقة ويحد من الإصلاحات التي قد تؤثر مرة أخرى على دخل الأسر وضعيفي الدخل.