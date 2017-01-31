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كيف سيكون شكل غرفة الطوارئ في المستقبل؟

المصدر: دبي – ليان عودة
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أصدرت شركة "ماكينزي أند كومبني" تقريراً حول دمج الآليات في قطاعات الأعمال، مستعرضة دراسة حالة لمستقبل غرفة الطوارئ، فكيف سيكون شكلها في المستقبل؟

أولا:

المريض يسجل مسبقاً عبر الهاتف الجوال
المريض يرتدي جهاز مراقبة لفحص المؤشرات الحيوية عند الوصول

ثانيا:
جهاز يساعد الممرضة على تشخيص المريض عبر فحص الدم والتقارير التلقائية

ثالثا:
إجراء تحاليل المختبر وإصدار التقارير بشكل آلي

رابعا:
عملية إخراج المريض تصبح آلية بالكامل
بدءا من تعيين السرير والحصول على الدواء ودفع الفواتير

خامسا:
قاطرات مستقلة تسحب الأسرّة وتوصل الأدوية

سادسا:
حلول حسابية تشخص وتوصي بالعلاج للأطباء

سابعا:
أجهزة الذكاء الاصطناعي تقدم النصيحة في الحالات المعقدة

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