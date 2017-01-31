كيف سيكون شكل غرفة الطوارئ في المستقبل؟

أصدرت شركة "ماكينزي أند كومبني" تقريراً حول دمج الآليات في قطاعات الأعمال، مستعرضة دراسة حالة لمستقبل غرفة الطوارئ، فكيف سيكون شكلها في المستقبل؟
أولا:
المريض يسجل مسبقاً عبر الهاتف الجوال
المريض يرتدي جهاز مراقبة لفحص المؤشرات الحيوية عند الوصول
ثانيا:
جهاز يساعد الممرضة على تشخيص المريض عبر فحص الدم والتقارير التلقائية
ثالثا:
إجراء تحاليل المختبر وإصدار التقارير بشكل آلي
رابعا:
عملية إخراج المريض تصبح آلية بالكامل
بدءا من تعيين السرير والحصول على الدواء ودفع الفواتير
خامسا:
قاطرات مستقلة تسحب الأسرّة وتوصل الأدوية
سادسا:
حلول حسابية تشخص وتوصي بالعلاج للأطباء
سابعا:
أجهزة الذكاء الاصطناعي تقدم النصيحة في الحالات المعقدة