للمرة الأولى..البطالة في ألمانيا عند أدنى مستوى تاريخي

المصدر: فرانكفورت – أ ف ب

انخفض معدل البطالة في ألمانيا بشكل غير متوقع إلى 5.9% في يناير، وهو أدنى مستوى منذ إعادة توحيد البلاد، كما أفادت أرقام مصححة للتغيرات الموسمية نشرت الثلاثاء.

وكان المحللون الذين تحدثت إليهم مجموعة الخدمات المالية "فاكتشيت" يتوقعون أن تبلغ نسبة البطالة 6% في يناير، وهو المعدل نفسه الذي سجل في أكتوبر.

وحسب الأرقام، تراجع عدد العاطلين عن العمل في أول اقتصاد أوروبي 26 ألفا في يناير عما كان عليه في ديسمبر.

وقال رئيس الوكالة الألمانية للوظيفة فرانك فايزة إن "سوق العمل بدأت السنة بشكل جيد"، موضحا أن "عدد العاطلين عن العمل ارتفع في يناير لأسباب محض موسمية".

ونسبة البطالة الكلية، ارتفعت في الواقع إلى 6.3% مقابل 5.8% في ديسمبر، بينما ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 2.78 مليون شخص، بزيادة 209 آلاف شخص عن الشهر السابق.

ووفق الأرقام المصححة تشهد البطالة تراجعا مستمرا منذ منتصف 2009. وقد بلغت 6.1% في مجمل 2016 مقابل 6.4% في 2015 و6.7% في 2014 و6.9 % في 2013.