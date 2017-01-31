لماذا أطلقت السعودية برنامج حساب المواطن؟

في إطار خطتها الطموحة لتحقيق التوازن المالي، تطلق السعودية موقع حساب المواطن لتحقيق عدد من الأهداف.

وتوضح موفدة "العربية" فاطمة الزهراء الضاوي المتواجدة مع فريق "العربية" داخل غرفة التحكم لإطلاق موقع حساب المواطن، أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لعمل ومتابعة منصة برنامج حساب المواطن، الذي سيستقبل حسابات المواطنين المؤهلين للاستفادة من هذا البرنامج.

وكان الإعلان عن برنامج حساب المواطن قد ورد ضمن تفاصيل الميزانية السعودية الاستثنائية التي أعلن عنها في ديسمبر الماضي، حيث ذكر أن البرنامج سينطلق تماشياً مع الإصلاحات الحكومية بدءا من العام 2017 ولغاية 2020.

ويستهدف البرنامج حماية الأسر محدودة الدخل ومتوسطة الدخل، ما سيترتب من توجيه الدعم الحكومي بشكل مباشر لمستحقيه، حيث ستتم إعادة توجيه المخصصات لاستخدام أحسن للموارد والحد من الهدر.