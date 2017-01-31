وزير المالية: المحفظة الوطنية تعزز استقرار بورصة الكويت

قال وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، إن المحفظة الوطنية التي تدير استثمارات الحكومة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) "ستواصل القيام بدورها بالمحافظة على استقرار السوق".

وأضاف الصالح، في مقابلة مع قناة "العربية" أن أداء بورصة الكويت، يعكس اقتصايات السوق، وقوة الطلب والعرض، معتبراً أن دور المحفظة الوطنية "يكون له جوانب إيجابية".

وسجلت بورصة الكويت أفضل أداء بالعالم، بارتفاع بلغت نسبته 19% خلال شهر يناير 2017.

ووصف الصالح نسبة العجز المقدرة في ميزانية دولة الكويت بـ18% بـ "شيء جيد"، مشيرا إلى زيادة الإيرادات المقدرة بنسبة 30% للعام المالي الحالي.

وعن الاقتراض من الأسواق الدولية، قال الصالح إن برنامج إصدار السندات وأدوات الدين العام، جزء من برنامج الإصلاح بالاستفادة من أسعار الفائدة المتدنية، "لذلك سنستمر بخططنا المعلنة".