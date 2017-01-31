كل ما تحتاج معرفته عن "حساب المواطن"

مع قرب إطلاق منصة التسجيل الإلكتروني لـ"حساب المواطن" يوم غداً الأربعاء الأول من فبراير 2017، أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية دليلاً إرشادياً يشرح آلية التسجيل والفئات المستحقة والأسئلة الشائعة لبرنامج "حساب المواطن"،

ولتسهيل آلية التسجيل والدخول للمنصة، جمعت "العربية" إجابات عن العديد من الأسئلة الشائعة حول البرنامج والفئات المستحقة للدعم الاجتماعي كالتالي:

* ما هو حساب المواطن؟

برنامج يحمي الأسر من أثر الإصلاحات الاقتصادية

* من يستفيد من "حساب المواطن"؟

الأسر السعودية

الفرد السعودي المستقل

أسرة المرأة المتزوجة من غير سعودي

حاملي بطاقات التنقل

* متى سيطلق البرنامج؟

مطلع فبراير 2017

* هل يشمل البرنامج جميع الأسر؟

البدل المادي سيقدم للأسر ذوي الدخل المتوسط والمنخفض

* من سيحصل على البدلات؟

المتقدم بطلب التسجيل

* متى يصرف أول بدل؟

قبل تغيير أسعار الطاقة والمياه بشهر

* كيف يتم التقدم للبرنامج؟

عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج

* من سيجيب على استفسارات المواطنين؟

مركز اتصال مكون من 600 موظفة