5 شرائح ضمن برنامج حساب المواطن.. تعرف عليها

مع إطلاق السعودية برنامج التوازن المالي والموازنة حتى عام 2020، بهدف إعادة هيكلة الدعم ووصوله إلى مستحقيه، شمل برنامج حساب المواطن 5 شرائح.

ومن بين الفئات المشمولة والتي ستستفيد من حساب المواطن الأسر السعودية، والأفراد المستقلون، وحاملو بطاقات التنقل، و‏الأم السعودية المتزوجة من أجنبي.

وكانت وزارة المالية قد أكدت في وقت سابق أن مقدار الدعم سيتشكل وفقاً لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد والداعم للترشيد، وسيكون البرنامج خاضعا للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف.

وبحسب وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي 2020 فهذه أمثلة توضيحية لكيفية حساب العائد النقدي، الذي سيتم منحه للمستفيدين، حيث تم تقسيم المستفيدين لـ 3 فئات: أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي، ويصل الاستحقاق إلى راتب 20.159.

وقسمت الشرائح وفق خمس فئات، حيث جاءت الفئة الأولى ممن رواتبهم من صفر وحتى 8699، والثانية من 8700 وإلى 11999، والثالثة من 12000 إلى 15299، والرابعة من 15300 إلى 20159، فيما جاءت الشريحة الخامسة لمن لا يستحقون الدعم، ممن رواتبهم فوق 20160.