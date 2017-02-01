أهم 10 أسئلة شائعة عن حساب المواطن

ضمن موقع برنامج حساب المواطن الذي تم تدشينه مساء أمس الثلاثاء تضمن الموقع تفاصيل وافية لطريقة التسجيل وكل ما يتعلق ببرنامج حساب المواطن.

كما تضمن الموقع جزءاً مخصصاً لأبرز الأسئلة الشائعة حول البرنامج، بالإضافة إلى إجابات حول على كل هذه الأسئلة.

ومن بين الأسئلة التي تضمنها الموقع توجد 10 أسئلة بارزة

ماذا لو كنت غير مؤهل، ماذا سيقدم لي البرنامج؟

لا يمكن الاستفادة من البرنامج إلا في حال انطباق شروط الأهلية على المتقدم وأسرته. يمكن التقديم مجدداً في حال تم رفض الطلب ولم تقم بتقديم اعتراض خلال ثلاثة أشهر من ورود نتائج الأهلية، وذلك للنظر مجددا في ملف المتقدم ودراسة مدى انطباق شروط الأهلية عليه.

ما هو شكل البدل الذي سوف يقدم في برنامج حساب المواطن؟

بدل نقدي يحول مباشرة إلى حساب المستفيد المستحق.

هل الموظفون والموظفات والعسكريون مستحقون للبرنامج؟

نعم يمكن للموظفين والموظفات والعسكريين التقديم للبرنامج. فلا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية ولا نوع الوظيفة.

ما هي خطوات التسجيل؟

1. يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:

o رقم الهوية

o تاريخ الميلاد

o رقم الجوال

2. سترسل رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل

3. يقوم المتقدم بعدها بتغيير كلمة المرور

4. يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابه الخاص وتعبئة جميع الحقول الخاصة بالبيانات العامة، وبيانات العنوان، وبيانات الدخل والتابعين، وبيانات العقارات، والبيانات البنكية، لن يتم طلب تقديم أي مستندات في الوقت الحالي، حيث سيُعطَى المتقدمون الفرصة الكافية لتوفيرها وسيتم التواصل معهم في وقت لاحق لإبلاغهم بتاريخ إرفاق هذه المستندات.

5. بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل ليتم دراسته لاحقا وتقرير أهلية الأسرة المتقدمة.

كيف يتم احتساب دخل الأسرة؟ كيف سيتم التحقق من دخل الأسرة؟

تعد الأسرة الكيان الرئيسي في تصميم هذا البرنامج، لذا يتم النظر إلى دخل الأسرة مع الأخذ بالاعتبار حالة الأسرة المالية وعدد أفراد الأسرة، وهنالك معادلة عادلة - سيتم الإعلان عنها لاحقاً - تبين كيفية احتساب دخل الأسرة آخذة بعين الاعتبار أن رب الأسرة هو صاحب الدخل والإنفاق الرئيسي. ويتم التحقق من الدخل من خلال آلية مرتبطة بعدة جهات لجمع البيانات، وأيضاً مقارنتها بما يتم الإفصاح عنه.

هل يمكنني التسجيل عبر المكاتب؟

لا يوجد مكاتب لاستقبال طلبات التقديم إنما تقتصر قنوات التقديم على البوابة الالكترونية التي توفر جميع خدمات برنامج حساب المواطن. أما في حالة وجود استفسارات أو مشاكل أو شكاوي فإنه يمكن التواصل هاتفيا مع مركزالاتصال على 19912

هل هناك تاريخ نهائي للتسجيل؟ لو تأخرت في التسجيل هل يمكنني الحصول على أول صرف للبدلات؟

يبدأ التسجيل من 1 فبراير 2017 وليس هناك تاريخ نهائي للتسجيل، ولكن التسجيل مبكرا يضمن حصول المتقدم على أول دفعة من البدلات خلال دورة الصرف الأولى في البرنامج إذا كان مستحقا. أما إذا تم التسجيل في وقت لاحق والحصول على قرار الأهلية فإنه سيتم الحصول على البدل مع الدفعة اللاحقة لصرف البدلات.

هل سيشمل البرنامج الأسر غير السعودية؟

نعم حيث يستفيد من البرنامج حاملي بطاقات التنقل، وزوج المواطنة السعودية وأبناءها، وكذلك زوجة المواطن السعودي

ماذا يعني الفرد المستقل؟

هو الذكر أو الأنثى غير المتزوجـ(ة)، ويشمل ذلك الأعزب أو العزباء، و الأرمل أو الأرملة، والمطلق أو المطلقة، والذي يسكن في سكن مستقل عن مسكن رب الأسرة وليس لديه تابعين أو معالين

من في الأسرة سوف يحصل على البدلات؟

سيكون المتقدم بطلب التسجيل هو رب الأسرة وهو من سيحصل على البدل

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