كيف سيتم التحقق من دخل الأسرة بـ"حساب المواطن"؟

قال المهندس، ماجد العصيمي، المشرف العام على برنامج حساب المواطن في الوزارة، إن برنامج حساب المواطن، سيضم خمس شرائح للمستفيدين، مبيناً أن البرنامج يهدف إلى الحفاظ على الطبقة المتوسطة لا إضرارها.

وحول الإقبال على التسجيل في الأيام الأولى، اعتبر المهندس العصيمي في لقاء له مع "قناة العربية" أن وضع التسجيل مطمئن، مشيراً إلى أن القدرة الاستيعابية للبرنامج تبلغ 450 ألف طلب في الساعة الواحدة، والنظام المعمول به حالياً يمكن من تسجيل جميع الراغبين في الاستفادة من المعونات الحكومية في ظرف يومين بالكثير.

وتنظر حالياً وزارة العمل في آلية معاملة دخل أفراد الأسرة الآخرين، فيما سيكون التحقق من الدخل من خلال آلية مرتبطة بعدة جهات لجمع البيانات، وأيضا مقارنتها بما يتم الإفصاح عنه.

كما سيتم تقييم أهلية المستفيدين بشكل دوري، إضافة إلى أنه يمكن إعادة التقديم بعد ثلاثة أشهر. وآلية الاستحقاق للمواطنين سواء كانوا من مستفيدي الضمان الاجتماعي أو لم يستفيدوا منه في هذا البرنامج ستتم مراجعته من قبل فريق العمل بعد تقديم الطلب.

ويمكن للمواطنين التأكد من أهلية الاستحقاق من خلال البوابة الإلكترونية، وكذلك سيتم إرسال رسالة نصية للمسجلين لإخبارهم بحالة الأهلية، كما سيتم احتساب الاستحقاق بناء على دخل الأسرة، وعدد أفرادها.