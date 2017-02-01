اياتا: الطلب العالمي على الشحن الجوي قفز 9.8% في ديسمبر

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" إن الطلب العالمي على الشحن الجوي اختتم عام 2016 بتسجيل نمو قوي في ديسمبر بلغ 9.8 % لكنه حذر من أن إجراءات الحماية قد تعوق التجارة العالمية.

ولفت المدير العام للاتحاد والرئيس التنفيذي ألكسندر دو جونياك إلى أن الطلب في العام 2016 كان جيدا للشحن الجوي، وتعزز ذلك بفضل الأداء القوي في نهاية العام، "لكن هناك رياح معاكسة أبرزها ركود التجارة العالمية التي تواجه أيضا مخاطر إجراءات الحماية، بحسب ما ورد في رويترز.

وارتفع الطلب في أوروبا في ديسمبر 16.4 % وفي إفريقيا نما 13.6%.

وزاد الطلب في السنة بأكملها 3.8% وتحققت مكاسب في جميع المناطق باستثناء أمريكا اللاتينية.



وقال اياتا إن الطاقة الاستيعابية المتاحة ارتفعت 3.2% في ديسمبر.