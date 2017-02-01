بعد 12 عاماً زيادة.. تراجع تحويلات الأجانب في السعودية

كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، عن انخفاض في تحويلات الأجانب العاملين في السعودية إلى خارج البلاد للمرة الأولى منذ عام 2004، إذ بلغت للعام الماضي (2016) 151.9 مليار ريال، في مقابل 156.9 مليار ريال عام 2015 بتراجع قدره خمسة ملايين ريال، بنسبة 3%. وكان آخر انخفاض في التحويلات جرى عام 2004.

وبلغت تحويلات الأجانب عن كانون الأول/ ديسمبر 2016 ما قيمته 13.52 مليار ريال، في مقابل 13 مليار ريال في ديسمبر 2015، بنسبة ارتفاع 4%، في مقابل 12.1 مليار ريال في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بنسبة ارتفاع 11.7%.

ويعد شهر حزيران/ يونيو 2016 أعلى الشهور في الأعوام الخمسة الأخيرة في تحويلات الأجانب، إذ بلغت قيمة التحويلات فيه 15.84 مليار ريال، تلاه شهر آذار/ مارس 2015 بتحويلات 15.4 مليار ريال، فيما جاء شهر آب/أغسطس 2012 أقل الشهور، بتحويلات 9.01 مليار ريال، تبعه شهر أيلول/ سبتمبر 2012 بتحويلات 9.4 مليار ريال، فيما يُعد شهر تموز/ يوليو، أقل الأشهر في التحويلات خلال عام 2016 بتحويلات قدرها 10.3 مليار ريال.