تزويد "حساب المواطن" ببيانات 800 ألف من مستفيدي التقاعد

فيما يبدأ اليوم الأربعاء التسجيل في برنامج حساب المواطن، من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، أكدت المؤسسة العامة للتقاعد، تزويدها للبرنامج ببيانات نحو 800 ألف متقاعد ومستفيد وأسرهم، من خلال قناة التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر".

وقالت المؤسسة على لسان متحدثها الرسمي، فهد بن عبدالله الصالح، إن هذه الخطوة تهدف إلى توفير قاعدة بيانات محدثة للاستفادة منها في تحديد الأهلية والاستحقاق لمستفيدي برنامج حساب المواطن، وذلك عن طريق قناة إلكترونية آمنة تضمن أمن وسلامة المعلومات الخاصة بالمتقاعدين ومنع الأطراف غير المصرح لها من الوصول إليها، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

وأضافت أن هذا الربط يأتي في إطار عزم المؤسسة على توقيع "اتفاقية تبادل المعلومات" مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي يتم بموجبها تبادل البيانات آليا بين الجهتين وتقديم خدمات إلكترونية تتيح لكل الأطراف الاستعلام عن البيانات المطلوبة، وفق منظومة عمل متطورة.

وفي السياق نفسه، أكد المهندس ماجد العصيمي، المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اكتمال الاستعدادات لبدء مرحلة التسجيل اليوم، مشيراً إلى أن التسجيل في البرنامج متاح على مدار 24 ساعة يومياً، وأن البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن هي القناة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين في البرنامج.

وأشار إلى أن إلحاق جميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي ببرنامج حساب المواطن قد اكتمل الأحد الماضي، لافتاً إلى أنه بإمكان المسقطين من برنامج الضمان الاجتماعي التسجيل في برنامج حساب المواطن في حال انطباق جميع شروط البرنامج عليهم.

ويعد برنامج حساب المواطن من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني، لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة، لتحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.

وحول الإقبال على التسجيل في الأيام الأولى، اعتبر المهندس العصيمي أن وضع التسجيل مطمئن، مشيرا إلى أن القدرة الاستيعابية للبرنامج تبلغ 450 ألف طلب في الساعة الواحدة، والنظام المعمول به حاليا يمكن من تسجيل جميع الراغبين في الاستفادة من المعونات الحكومية في ظرف يومين بالكثير.