أميركا.. ثقة المستهلكين تتراجع من أعلى مستوى في 15 عاما

هبطت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة من أعلى مستوياتها خلال 15 عاماً في يناير/ كانون الثاني مع تضاؤل الابتهاج بالانتخابات لكن الأسر مازالت متفائلة بسوق العمل وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد سيواصل النمو هذا العام.

وأظهرت بيانات أخرى ارتفاع أسعار المنازل في نوفمبر/تشرين الثاني وهو ما قد يدعم الثروات ويعزز إنفاق المستهلكين رغم أن نمو الأجور مازال متوسطا. وارتفعت معنويات المستهلكين بشكل كبير في أعقاب انتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وتزامن الصعود مع ارتفاع سوق الأسهم وتركيز المستهلكين والمستثمرين معا على تعهد ترمب بخفض الضرائب والقواعد التنظيمية وهو ما ينظر إليه كدعم للشركات والنمو الاقتصادي.

وقالت مؤسسة "كونفرنس بورد" إن مؤشرها لثقة المستهلكين هبط إلى 111.8 هذا الشهر من قراءة معدلة بالخفض عند 113.3 في ديسمبر كانون الأول وهي مازالت الأعلى منذ أغسطس آب 2001. وكانت القراءة السابقة للمؤشر 113.7.

ورغم تحسن ثقة المستهلكين في الأوضاع الحالية للشركات بشكل كبير هذا الشهر فقد بدوا أقل ثقة بشأن المستقبل. وقال بعض الاقتصاديين إن من المرجح أن يلجأ المستهلكون إلى توخي الحذر إلى أن تقدم إدارة ترمب مزيداً من التفاصيل بشأن التحفيز وبصفة خاصة خفض الضرائب.