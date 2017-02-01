ماذا بعد انتهاء التسجيل في حساب المواطن؟

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، بحضور الوزير علي بن ناصر الغفيص، البوابة الإلكترونية للتسجيل في برنامج حساب المواطن من خلال الرابط: www.ca.gov.sa.

وهناك ثلاث مراحل رئيسية لبرنامج حساب المواطن:

المرحلة الأولى: التسجيل، وتبدأ من 1 فبراير 2017 وتعد فترة لجمع المعلومات اللازمة والتحقق من صحتها.

المرحلة الثانية: الأهلية: وفيها سيتم التواصل مع المتقدمين بإرسال رسالة نصية SMS على الجوال المسجل ضمن البيانات والإعلان عن نتائج الأهلية بناء على المعلومات المقدمة في فترة التسجيل.

أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الاستحقاق التي يتم فيها الإعلان عن قيمة البدل لكل متقدم والبدء بصرف البدلات قبل تعديل أسعار منتجات الطاقة.

لكن من يحق له أن يسجل في البرنامج، هم:

أولاً: رب الأسرة السعودي.

ثانياً: رب الأسرة حامل بطاقة التنقل.

ثالثاً: المواطنة السعودية المتزوجة من غير سعودي.

رابعاً: الفرد السعودي مستقل السكن.

خامساً: الفرد من حاملي بطاقات التنقل مستقل السكن.

وشدد حساب البرنامج في حسابه في "تويتر"، على رب الأسرة، ضرورة إضافة جميع التابعين، وهم الأشخاص الذين يعولهم ويسكنون معه في نفس المسكن، ويشمل ذلك:

أولا: الأقارب من الدرجة الأولى "الزوج، الزوجة، الآباء، الأبناء".

ثانيا: التابع المعال قانونيا "الوالدين، والإخوة، الأخوات، والتابع المحتضن".

وكان المهندس، ماجد العصيمي، المشرف العام على برنامج حساب المواطن في الوزارة، قال إن برنامج حساب المواطن، سيضم خمس شرائح للمستفيدين، مبيناً أن البرنامج يهدف إلى الحفاظ على الطبقة المتوسطة لا إضرارها.

وحول الإقبال على التسجيل في الأيام الأولى، اعتبر المهندس العصيمي في لقاء له مع "قناة العربية" أن وضع التسجيل مطمئن، مشيراً إلى أن القدرة الاستيعابية للبرنامج تبلغ 450 ألف طلب في الساعة الواحدة، والنظام المعمول به حالياً يمكن من تسجيل جميع الراغبين في الاستفادة من المعونات الحكومية في ظرف يومين بالكثير.

وتنظر حالياً وزارة العمل في آلية معاملة دخل أفراد الأسرة الآخرين، فيما سيكون التحقق من الدخل من خلال آلية مرتبطة بعدة جهات لجمع البيانات، وأيضا مقارنتها بما يتم الإفصاح عنه.