ما هو السؤال الأكثر شيوعا الذي تلقاه مركز حساب المواطن؟

كشفت المكالمات الأولية التي تلقاها مركز اتصال برنامج حساب المواطن من قبل المواطنين السعوديين أن الأسئلة الأكثر شيوعاً، والتي تلقاها موظفو المركز تركزت على الطريقة التي يتم بها احتساب دخل الأسر والمواطنين.

أما السؤال الثاني فكان حول مصير المواطنين السعوديين الذين يمتلكون عقارات، وما مصير من هؤلاء المواطنين، وهل سيحصلون على الدعم المقرر ضمن برنامج حساب المواطن؟

أما السؤال الثالث الذي تلقاه مركز اتصال حساب المواطن فكان بخصوص المواطنين الذين لديهم قروض، هل سيأخذ البرنامج بعين الاعتبار هذا الأمر أم لا؟