كم عدد السعوديين الذين سجلوا في حساب المواطن حتى الآن؟

خلال أقل من 24 ساعة على إطلاق برنامج حساب المواطن وبدء التسجيل بلغ العدد الإجمالي للأسر السعودية المسجلين في البرنامج أكثر من مليون طلب للتسجيل، منها قرابة 547 ألف طلب تسجيل مكتمل، واستخدم 79% من المتقدمين هواتفهم الذكية للتسجيل في البرنامج.

وفي مقابلة مع قناة "العربية"، قال المشرف العام على برنامج حساب المواطن، ماجد العصيمي إن عدد المواطنين الذين سجلوا في البرنامج حتى الآن أكثر من 530 ألف أسرة منذ إطلاق البرنامج مساء أمس.

وأضاف العصيمي أن 530 ألف أكملوا كل بيانات التسجيل، وهو ما يعادل أكثر من 10% من الأسر السعودية التي من المتوقع تسجيلهم ضمن حساب المواطن.

وأشار إلى أنه تمت إضافة الأسر المستفيدة من حساب الضمان والبالغ عددها 800 ألف أسرة، وهؤلاء ليسوا بحاجة إلى الدخول أو التسجيل في الموقع، ليرتفع عدد المسجلين إلى 1.33 مليون مسجل حتى الآن.