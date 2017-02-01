هل تنجح أوروبا بإحياء محادثات التجارة الحرة مع الخليج؟

تأمل أوروبا في إحياء محادثات التجارة الحرة المتوقفة مع دول الخليج في إطار مساعيها لمواجهة التزايد "المقلق" للاتجاهات الحمائية من جانب الإدارة الأميركية الجديدة، بحسب ما صرح نائب المفوضية الأوروبية يوركين كتاينين.

وصرح كتاينين المسؤول عن الوظائف والنمو والاستثمارات والتنافسية في المفوضية، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" خلال زيارته العاصمة السعودية قائلا: "نود إحياء مفاوضات التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي".

ومحادثات التجارة الحرة التي بدأت قبل نحو 30 عاما بين دول المجلس الست والاتحاد الأوروبي متوقفة منذ عدة سنوات، بحسب كتاينين، رئيس الوزراء الفنلندي السابق، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأشار إلى "تزايد الحماية" وقال "من الصحيح نوعا ما" أن السياسات الانعزالية للرئيس الأميركي دونالد ترمب منحت دفعا لجهود التجارة الحرة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي.

وقال أنه في حال استئناف محادثات التجارة الحرة فان ذلك "سيكون مؤشراً قويا" للعالم بأن الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول الخليج يؤمنان بالتجارة المفتوحة.

وتتزايد الحماية في الدول المتقدمة اقتصاديا ومن بينها الولايات المتحدة، حيث أصبحت العولمة تعتبر وبشكل متزايد مسؤولة عن خروج الوظائف وتدهور مستويات المعيشة. إلا أن كتاينين قال أن "الفوائد تأتي من زيادة التجارة".

وأكد على أن ضرورة "تحديث" الاقتصادات في أوروبا والخليج هو عنصر أخر يزيد من احتمالات استئناف محادثات التجارة الحرة.