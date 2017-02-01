"العربية" تواكب مراحل التسجيل في "حساب المواطن"

مع سعي "العربية" لمواكبة تفاصيل التسجيل عبر منصة "حساب المواطن" الإلكترونية، التي افتتحت للمستفيدين، اليوم الأربعاء، قامت الزميلة فاطمة بالتواصل مع مركز الاتصال والاستفسار عن بعض النقاط التي واجهتها خلال التسجيل، والتي شملت طريقة فتح الحساب، وتحديث البيانات والتقدم بشكوى.

ويتاح التسجيل في البرنامج على مدار 24 ساعة يومياً عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن من خلال الرابط: www.ca.gov.sa ، وهي القناة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين في البرنامج.

ويعد برنامج حساب المواطن من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.