الحكومة البريطانية تنشر اليوم تفاصيل خطة الـBrexit

تعتزم الحكومة البريطانية اليوم الخميس عرض خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي على أن تشمل تفاصيل خطة الهجرة والجمارك.

ويأتي ذلك بعد أن حصلت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية على موافقة أغلبية مجلس العموم على انطلاق المرحلة الأولى من المفاوضات من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر المقبل، إلا أن النواب حذروا ماي بأن موافقتهم هذه لا تعني دعما غير مشروط خلال المفاوضات.

يشار إلى أن المحكمة العليا أصدرت حكما الأسبوع الماضي يقضي بأحقية البرلمان في إبداء موافقته على خطة الحكومة للتفاوض قبل تفعيل المادة خمسين.