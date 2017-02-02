حاصباني: التكنولوجيا ستخفض تكلفة الرعاية الصحية

قال غسان حاصباني وزير الصحة العامة اللبناني، على هامش معرض ومؤتمر الرعاية الصحية في الشرق الأوسط إنه يتوجب على الدول النظر على الأساليب الجديدة لتطبيق نظام صحي فعال، مشيراً إلى أن التكنولوجيا ستلعب دورا كبيرا في تخفيض التكلفة وتحسين أداء القطاع.

