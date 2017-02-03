أسعار المستهلكين في تركيا ترتفع 2.46% في يناير

قال معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة إن أسعار المستهلكين في البلاد ارتفعت 2.46% على أساس شهري في يناير كانون الثاني متجاوزة توقعات بأن تزيد 1.78% في استطلاع لرويترز.



وعلى أساس سنوي صعدت أسعار المستهلكين 9.22%.



وذكر معهد الإحصاء أن أسعار المنتجين قفزت 3.98% على أساس شهري و13.69% على أساس سنوي.



من ناحية أخرى نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية اليوم الجمعة عن وزير المالية التركي ناجي اقبال قوله إن من المتوقع أن يقارب التضخم 8% في نهاية العام الحالي حيث يرتفع في الأشهر الستة الأولى من العام لكنه سيتراجع مجددا في النصف الثاني.