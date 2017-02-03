البرلمان البريطاني يوافق على انطلاق مفاوضات الـBrexit

وافق البرلمان البريطاني على انطلاق مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد أن قدمت الحكومة البريطانية أمس خطتها للخروج من الاتحاد أمام البرلمان أو ما يعرف بالوايت بيبر، وهو تنظيم لبدأ الإجراءات الفعلية للخروج من أوروبا.

وقالت الحكومة انها وضعت خطة لحماية الاقتصاد في حال فشلت مفوضات الحصول على اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد بعد الخروج.

إلى ذلك، نشرت الحكومة البريطانية خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي على أن تشمل تفاصيل خطة الهجرة والجمارك.



ويأتي ذلك بعد أن حصلت "تيريزا ماي" رئيسة الوزراء البريطانية على موافقة أغلبية مجلس العموم على انطلاق المرحلة الأولى من مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر المقبل، إلا أن النواب حذروا ماي بأن موافقتهم هذه لا تعني دعما غير مشروط خلال المفاوضات.

يشار إلى أن المحكمة العليا أصدرت حكم الأسبوع الماضي يقضي بأحقية البرلمان في إبداء موافقته على خطة الحكومة للتفاوض قبل تفعيل المادة 50.