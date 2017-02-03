الدولار يتجه نحو رابع هبوط أسبوعي بعد بيانات أميركية

ارتفع الدولار قليلاً اليوم الجمعة في الوقت الذي تعثر فيه قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية ليتجه صوب تسجيل رابع هبوط أسبوعي على التوالي في أسوأ أداء له في بداية عام منذ ثلاثة عقود.



وتضررت العملة الأميركية بشدة من مخاوف تتعلق بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعدم توضيح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع للموعد المرجح للزيادة القادمة لأسعار الفائدة.



ومن المتوقع أن يُظهر تقرير بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية زيادة بواقع 175 ألف وظيفة في يناير كانون الثاني وهي تقديرات إذا صحت فمن المرجح أن تكون قوية بما يكفي لمنح الأسواق الثقة في الرهان على زيادة أسعار الفائدة بحلول يونيو حزيران على الأقل.



وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية 0.15 في المئة مع قدوم معظم الزيادة من ارتفاع نسبته 0.3 في المئة إلى 113.13 ين مع إقدام بنك اليابان المركزي على خطوة مفاجئة لخفض عائدات السندات الحكومية.



واليورو من بين المستفيدين الرئيسيين من انخفاض الدولار. ويتجه اليورو صوب تسجيل مكاسب للأسبوع السادس في سبعة أسابيع عند 1.0745 دولار وكان قد ارتفع إلى 1.0829 دولار بعد المؤشرات التي ظهرت في الآونة الأخيرة على ارتفاع النمو والتضخم في منطقة اليورو.



وانخفض الجنيه الاسترليني دون 1.25 دولار وإلى 86 بنسا لليورو ويتجه صوب تسجيل هبوط بنحو واحد في المئة في أسبوع.

وانخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار أمام الين بعدما عرضت اليابان شراء سندات حكومية وتحولت الأنظار إلى بيانات الوظائف الأميركية المهمة التي تصدر في وقت لاحق اليوم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1212.91 دولار للأونصة بحلول الساعة 0557 بتوقيت جرينتش.

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1214.90 دولار للأونصة، وفقا لوكالة "رويترز.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.8% إلى 17.30 دولار للأونصة بعدما بلغت أعلى مستوياتها في أكثر 11 أسبوعا عند 17.73 دولار للأونصة في الجلسة السابقة.

ونزل البلاتين 0.8% إلى 991.20 دولار للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوى له في 12 أسبوعا عند 1011.60 دولار للأونصة في الجلسة الماضية.

وانخفض البلاديوم 0.8% إلى 751.28 دولار للأونصة.