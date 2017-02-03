اليابان تعد باستثمارات ستوفر 700 ألف وظيفة في أميركا

قالت مصادر حكومية مطلعة إن اليابان تعد حزمة مشروعات تقول إنها ستوفر 700 ألف وظيف بالولايات المتحدة وستخلق سوقا قيمتها 450 مليار دولار لتقديمها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع المقبل.



وذكرت المصادر أن الخطط التي سيتم كشف النقاب عنها حين يزور رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي واشنطن في العاشر من فبراير شباط تتضمن استثمارات في مشروعات للبنية التحتية مثل القطارات الفائقة السرعة والأمن الإلكتروني.



وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها نظرا لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام.



ويتوافق الاستثمار في مشروعات البنية التحتية بالخارج مع إحدى الركائز الرئيسية في استراتيجية النمو التي يتبناها آبي وهي تصدير تكنولوجيا البنية التحتية "العالية الجودة".

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة قد تستخدم احتياطياتها من النقد الأجنبي في تمويل جزء من الحزمة.



وقالت صحيفة أساهي وصحف أخرى إن من المحتمل أيضا أن يأتي تمويل الحزمة من بنوك كبرى أو مؤسسات المالية مرتبطة بالحكومة أو صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي.



غير أن رئيس صندوق استثمار معاشات التقاعد نوريهيرو تاكاهاشي قال أمس الخميس إنه لا صحة لتقارير ذكرت أن الصندوق سيضخ استثمارات في إطار الحزمة الحكومية مضيفا أن الصندوق يأخذ قراراته لاستثمارية بما يصب في صالح المتقاعدين.



وقالت وسائل إعلام محلية إن اليابان ستضخ استثمارات في البنية التحتية بقيمة 17 تريليون ين، ما يعادل 150 مليار دولار.