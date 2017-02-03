ترمب من المكتب البيضاوي: علينا تسريع محادثات "نافتا"

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب قلقه مجدداً بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) وقال إنه يريد تسريع المحادثات بشأنها سواء لإعادة التفاوض بخصوصها أو استبدالها.



وقال ترمب في المكتب البيضاوي حيث اجتمع مع أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي "أريد تسريعها إذا أمكن ذلك. أنتم من تستطيعون ذلك."



وأضاف ترمب أن ويلبور روس مرشحه لمنصب وزير التجارة سيقود المفاوضات.



وتابع "نعمل بجد وقريبا جداً فور تلقينا الضوء الأخضر - أمامنا فترة التسعين يوما لنفكر." وبموجب القانون الأميركي فإن أمام الكونجرس 90 يوما لمراجعة الاتفاقيات التجارية قبل توقيعها.