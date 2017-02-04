تنزانيا.. خط سكك حديدية بـ 1.2 مليار دولار

وقعت تنزانيا اتفاقا بقيمة 1.215 مليار دولار مع كونسورتيوم يضم شركتين إحداهما تركية والأخرى برتغالية لإنشاء خط سكك حديدية بطول 300 كيلومتر ضمن خطط لتعزيز التجارة مع جيرانها.

وتريد تنزانيا أن تبني شبكة سكك حديدية بطول ألفين و561 كيلومتراً تصل ميناء دار السلام الرئيسي على المحيط الهندي بشرق وجنوب أفريقيا.

وتمتد مساحات شاسعة من الأراضي من الميناء وصولاً إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية شرق تنزانيا وزامبيا ورواندا وبوروندي وأوغندا.

وقالت شركة السكك الحديدية الحكومية ريلي أسيتس هولدينج في بيان إنها وقعت اتفاقا مع مشروع مشترك يضم شركتي يابي مركزي التركية وموتا-إنجيل البرتغالية.

وقالت الشركة إن إنشاء الخط سيبدأ الشهر القادم وسيستغرق 30 شهرا لكي يكتمل.

ولم تكشف الشركة تفاصيل بشأن كيفية تمويل مشروع البنية التحتية لكن تنزانيا قالت في يوليو الماضي إنها حصلت على قرض بقيمة 7.6 مليار دولار من بنك الصادرات والواردات الصيني لبناء جزء من شبكة السكك الحديدية.

وقال مسؤولون حكوميون في تنزانيا إن 40 شركة أجنبية أبدت في رغبة في تنفيذ المشروع لكن الكونسورتيوم التركي البرتغالي وحده قدم عرضا ووقع عليه الاختيار.