كيف يحصل "حساب المواطن" على المعلومات المصرفية؟

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أنه لا يحق لأي جهة سواء كانت حكومية أو خاصة الاطلاع على الحسابات المصرفية للمواطنين، مشيرة إلى أن ذلك يعد مخالفة للأنظمة المصرفية المعمول بها في السعودية.

وقال الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي؛ محافظ المؤسسة، إن "الاطلاع على أي حساب مصرفي للعملاء في السعودية، لا يتم إلا من خلال "إقرار خطي" من العميل في المصرف التابع له" أو بعد أمر قضائي، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتشير الفقرة رقم 6 ضمن الشروط الواردة في الموقع الرسمي لبرنامج "حساب المواطن"، إلى أنه "يحق لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاطلاع على حساباتي المصرفية والاستثمارية أو حسابات المؤسسات والشركات ومثيلاتها التي امتلكها أو امتلك جزءا منها، للتحقق منها.

كما يحق لها طلب معلوماتي الائتمانية لدى شركات المعلومات الائتمانية، وأي معلومات مالية أو استثمارية، ومعلومات أي دخول مستحقة لي سواء من العمل لدى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي أو غيرها".

في المقابل، أكد ماجد العصيمي؛ المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج "حساب المواطن"، أن الوزارة لن تقوم بنفسها بالاطلاع على هذه البيانات بل ستعمد إلى الجهات المعنية في مؤسسة النقد للقيام بهذا الدور، بعد أخذ الموافقة من المواطنين، وهو ما أكدت مؤسسة النقد على عدم كفايته.

من جانبه، أوضح المحامي القانوني إبراهيم بن عبدالله البراهيم، أن الحسابات المصرفية للمواطنين يفترض فيها السرية ولا يمكن الإفصاح عنها إلا بحكم قضائي، مؤكدا أن مؤسسة النقد العربي السعودي هي الفاصل في هذا الأمر كونها الجهة المسؤولة عن سرية حسابات العملاء المصرفية.

وأطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في أول فبراير الجاري، البوابة الإلكترونية للتسجيل في برنامج "حساب المواطن"، وهي القناة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين من البرنامج.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إلحاق جميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي ببرنامج "حساب المواطن"، وبإمكان المسقطين من برنامج الضمان الاجتماعي التسجيل في برنامج "حساب المواطن" في حال انطباق جميع شروط البرنامج عليهم.

ويعد برنامج "حساب المواطن" من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني، لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة، لتحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.

وفي السياق ذاته، كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس، عن وصول أعداد الطلبات المسجلة في برنامج حساب المواطن إلى 1.7 مليون طلب، منها قرابة "مليون" طلب مكتمل التسجيل.

وأكد المهندس ماجد العصيمي؛ المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية و"حساب المواطن"، أن المؤشرات العامة لعمليات التسجيل في البرنامج "جيدة للغاية"، مبيناً أن البوابة الإلكترونية للبرنامج هي القناة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين من البرنامج.

وأشار إلى أنه في المرحلة الحالية لن يتم طلب تقديم أي مستندات في الوقت الحالي، إذ سيعطى المتقدمون الفرصة الكافية لتوفيرها، وسيتم التواصل معهم في وقت لاحق لإبلاغهم بتاريخ إرفاق هذه المستندات.

ولفت إلى أنه في حال وجود استفسارات أو مشكلات أو شكاوى بشأن التسجيل في برنامج "حساب المواطن" فإنه يمكن التواصل هاتفياً مع مركز الاتصال على 19912، أو مع حساب البرنامج في "تويتر".