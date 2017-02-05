حساب المواطن: اكتمال طلبات تسجيل 1.2 مليون أسرة

أعلن المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي اكتمال طلبات تسجيل 1.2 مليون أسرة من بين 1.8 مليون طلب تلقاها الحساب حتى أمس السبت بنسبة 66%.

وأوضح أن التسجيل في حساب المواطن يسير بصورة ممتازة منذ تدشينه الثلاثاء الماضي، مؤكداً أن البوابة الإلكترونية للبرنامج هي القناة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين، مبينا أنه في المرحلة الحالية لن يتم طلب تقديم أي مستندات في الوقت الحالي "حيث سيعطى المتقدمون الفرصة الكافية لتوفيرها وسيتم التواصل معهم في وقت لاحق لإبلاغهم بتاريخ إرفاق هذه المستندات".

وأشار إلى أنه في حال وجود استفسارات أو مشكلات أو شكاوى بشأن التسجيل في برنامج حساب المواطن فإنه يمكن التواصل هاتفيا مع مركز الاتصال على 19912، أو مع حساب البرنامج في تويتر citizenaccount@.

وأوضح أن "حساب المواطن" برنامج وطني أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة من خلال تقديم بدل نقدي مباشر للمواطنين المستفيدين.

وكان إلحاق جميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي في برنامج حساب المواطن اكتمل الأحد الماضي، ويمكن للمسقَطين من برنامج الضمان الاجتماعي التسجيل ببرنامج حساب المواطن في حال انطباق جميع شروط برنامج حساب المواطن عليهم.

ويعد برنامج حساب المواطن من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.