أرقام "خطيرة" ومستقبل قاتم بسبب الفقر والبطالة بفلسطين

قال وزير العمل الفلسطيني، مأمون أبو شهلا، إن عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة يتجاوز 400 ألف شخص، أي ما يشكل نحو 27% من إجمالي السكان، وهو ما يتزامن مع دراسة رسمت صورة متشائمة لمستقبل سوق العمل والفقر في فلسطين قد يؤدي إلى تنامي العنف وسط انعدام للأمن الغذائي.

وقال أبو شهلا، خلال حفل لإطلاق مشروع توفير فرص عمل مؤقتة في غزة، إن مشكلة البطالة في فلسطين "وصلت لمستوى خطير جدا، حيث لدينا 230 ألف عاطل في قطاع غزة و170 ألفا في الضفة الغربية".

ولفت وزير العمل الفلسطيني إلى أن أكثر العاطلين عن العمل هم من قطاع الشباب والخريجين، الذين يتخرجون سنوياً بالآلاف وينضمون إلى جيش العاطلين عن العمل.

وحسب جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني فإن نسبة البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة تقدر بنحو 27% فيما في قطاع غزة لوحدها تبلغ حوالي 40%، كما لفت إلى نسبة الفقر تبلغ 25% في الضفة والقطاع فيما في القطاع لوحده تقترب من 80%.

في غضون ذلك، كشفت دراسة لجامعة القدس المفتوحة في فلسطين أن المستقبل الذي ينتظر الفلسطينيين سوداوي للغاية إذ توقعت أن ترتفع نسبة البطالة بين الفلسطينيين وكذلك نسبة من يعيشون تحت خط الفقر.

وأظهرت الدراسة أن معدلات الفقر والبطالة ستبقى مرتفعة حتى عام 2025 في فلسطين، حيث إن سيناريو ازدياد الأوضاع سوءا هو الأكثر احتمالا من بين السيناريوهات الأخرى.

كما أشارت الدراسة إلى أن استمرار ارتفاع مؤشر البطالة والفقر سيحدث خللا اجتماعيا قد يؤدي الى تنامي العنف والفوضى الاجتماعية والسياسية.

في الاثناء، قال خبير اقتصادي فلسطيني إن 27% من سكان فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، يعانون من انعدام الأمن الغذائي محلياً. وقال محمد نصر، خلال ورشة اقتصادية عقدت في رام الله، إن 15% من سكان فلسطين يعيشون تحت الخط الأدنى للأمن الغذائي. وأضاف " سنجد أن 42% من الفلسطينيين سيعانون من انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، بينما في قطاع غزة، فإن واحدا من كل اثنين يعاني من انعدام الأمن الغذائي".

وكان تقرير للبنك الدولي حول الواقع الاقتصادي في الشرق الأوسط قال إن ارتفاع معدلات البطالة بين الفلسطينيين "مقلقة"، موضحا أن الاقتصاد الفلسطيني الذي يتعافى ببطء من آثار الركود قد توسّع بنسبة 8%، ولا تزال البطالة مرتفعة بنسبة 27%".

ولفت التقرير إلى أن فلسطين واحدة من بين ست دول في الشرق الاوسط تعيش أوضاعا اقتصادية سيئة جدا وهي سوريا والعراق واليمن وليبيا ومصر.