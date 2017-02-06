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الطلبيات الصناعية الألمانية ترتفع بأسرع وتيرة منذ 2015

المصدر: برلين – رويترز
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أظهرت بيانات أن ارتفاع الطلب على السلع الرأسمالية داخل ألمانيا وخارجها في ديسمبر أدى إلى أكبر زيادة شهرية في الطلبيات الصناعية الألمانية في نحو عامين ونصف العام.

وقالت وزارة الاقتصاد إن عقود السلع "المصنعة في ألمانيا" زادت 5.2 % خلال الشهر وهي أكبر زيادة شهرية منذ يوليو 2014 ، كما أنها أكبر بكثير من متوسط توقعات رويترز بتسجيل زيادة نسبتها 0.5 %.

وقفز الطلب المحلي 6.7 % في حين زادت الطلبيات الأجنبية 3.9% وارتفعت الطلبيات من منطقة اليورو 10%.

وجرى تعديل بيانات نوفمبر بالخفض إلى هبوط نسبته 3.6% مقارنة مع هبوط نسبته 2.5 % في القراءة السابقة.

كلمات دالّة

#السلع الرأسمالية, #ألمانيا, #الطلبيات الصناعية, #عقود السلع, #منطقة اليورو

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