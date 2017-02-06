الطلبيات الصناعية الألمانية ترتفع بأسرع وتيرة منذ 2015

أظهرت بيانات أن ارتفاع الطلب على السلع الرأسمالية داخل ألمانيا وخارجها في ديسمبر أدى إلى أكبر زيادة شهرية في الطلبيات الصناعية الألمانية في نحو عامين ونصف العام.



وقالت وزارة الاقتصاد إن عقود السلع "المصنعة في ألمانيا" زادت 5.2 % خلال الشهر وهي أكبر زيادة شهرية منذ يوليو 2014 ، كما أنها أكبر بكثير من متوسط توقعات رويترز بتسجيل زيادة نسبتها 0.5 %.

وقفز الطلب المحلي 6.7 % في حين زادت الطلبيات الأجنبية 3.9% وارتفعت الطلبيات من منطقة اليورو 10%.



وجرى تعديل بيانات نوفمبر بالخفض إلى هبوط نسبته 3.6% مقارنة مع هبوط نسبته 2.5 % في القراءة السابقة.