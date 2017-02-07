أسهم الطاقة تضغط على وول ستريت

تراجعت الأسهم الأميركية بفعل قطاع الطاقة مع انخفاض أسعار النفط بينما ينتظر المستثمرون الجولة التالية من نتائج الشركات الرئيسية ويبحثون عن مزيد من الوضوح بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب.



وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 18.29 نقطة بما يعادل 0.09% إلى 20053.17 نقطة وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 4.87 نقطة أو 0.21% ليسجل 2292.55 نقطة ونزل المؤشر ناسداك المجمع 3.21 نقطة أو 0.06% إلى 5663.55 نقطة.