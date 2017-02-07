الناتج الصناعي الألماني يسجل أكبر هبوط شهري منذ 2009

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن انخفاض الإنتاج في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء قاد أكبر هبوط شهري للإنتاج الصناعي الألماني في نحو ثماني سنوات خلال شهر ديسمبر كانون الأول.

وأشارت البيانات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد إلى أن الناتج الصناعي هبط 3% في ديسمبر، على أساس شهري في أكبر هبوط من نوعه منذ يناير 2009.

وجاء الهبوط نتيجة لانخفاض إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 3.4 % وتقلص إنتاج قطاع البناء 1.7%.

وجرى تعديل قراءة نوفمبر بالرفع إلى زيادة نسبتها 0.5%، مقارنة مع ارتفاع نسبته 0.4 % في التقديرات السابقة، مما أسهم في انخفاض الإنتاج الفصلي بواقع 0.1 % فقط.

وقالت وزارة الاقتصاد "الطلبيات في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء وأيضا مؤشرات المعنويات في القطاعين يعطيان إشارات على عودة نمو الإنتاج في الأشهر القادمة".