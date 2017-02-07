بالصور.. هذه أسهل طريقة للتسجيل في حساب المواطن

حتى يوم الثلاثاء، وبعد مرور نحو أسبوع على بدء التسجيل في حساب المواطن بالسعودية ارتفع عدد المسجلين في البرنامج إلى 2.198 مليون مواطن، وأكثر من 1.5 مليون طلب مكتملة بياناته.

وللبعض قد يبدو التسجيل في حساب المواطن أمرا صعبا، إلا أنه وبمتابعة خطوات التسجيل فإنها سهلة إذا ما اتبعت الخطوات.

وللتسجيل في حساب المواطن بشكل سهل، فهذه هي:

الخطوات مع بعض الصور

قم بالدخول على نافذة تسجيل جديد

تعبئة رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد

تصلك رسالة عبر الجوال بالرقم السري

قم بتسجيل الدخول بالرقم السري ستتاح لك نافذة لتغيير الرقم السري

قم بتسجيل الرقم السري لحسابك

ستظهر لك صفحة تحتوي 4 نوافذ

قم بالدخول إلى نافذة تعبئة أو استكمال الطلب

قم بتعبئة البيانات العامة

تعبئة العنوان الخاص بك

قم بتعبئة بيانات التابعين لك عبر الإجابة عن الأسئلة بنعم أو لا

تعبئة البيانات الخاصة بهم إن وجدوا

مرحلة الإفصاح عن الدخل

قم بإدخال البيانات الخاصة بدخلك ودخل التابعين لك

قم بتعبئة البيانات الخاصة بالعقارات

تعبئة البيانات الخاصة بالحساب البنكي

قم بمراجعة الطلب كاملاً وأنقر على مربع الإقرار والتعهد للحفظ

بعد النقر للحفظ تكون قد أنهيت تسجيل كافة بياناتك ضمن برنامج حساب المواطن