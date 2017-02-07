أكثر من 2.4 مليون طلب مكتمل بـ"حساب المواطن"

بعد أكثر من أسبوع من بدء تدشين الموقع الإلكتروني لـ"حساب المواطن"، ارتفع عدد المسجلين به إلى مليونين ومئة و19 ألفاً و825 مواطناً، في حين بلغت أعداد الطلبات المكتملة أكثر من 2.4 مليون من الطلبات.

وتعد الأرقام الحالية مرشحة بالزيادة في ضل الإقبال الكثيف على الموقع، فيما ستبدأ مرحلة "التدقيق" الفعلية بعد انتهاء مرحلة التسجيل الإلكتروني وطلب الجهات المعنية الإثياتات اللازمة بحسب المعلومات المسجلة.

وأكد المشرف العام في قطاع التنمية الإجتماعية و"حساب المواطن، ماجد العصيمي أن البوابة الإلكترونية هي المنصة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين، مشيراً إلى أنه لا توجل أفضلية أو أسبقية للمواطن وأن التسجيل متاح للجميع في أي وقت.

وقال العصيمي لصحيفة "الحياة"، "أن التسجيل مستمر على مدار 24 ساعة، ومركز الاتصال الذي تعمل فيه 635 سيدة سعودية على أهب الاستعداد للتعاون والرد على الاستفسارات المتعلقة بالتسجيل، أما بالنسبة لتدقيق البيانات فإنة سيعلن في وقت لاحق طريقة وتوقيت تقديم المستندات".