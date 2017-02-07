61 % من المسجلين في "حساب المواطن" من العوائل

كشفت مصادر في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن أصحاب الأسر "العوائل" تصدروا عدد المسجلين في "حساب المواطن" بنحو 61%، يليهم مستفيدو الضمان الاجتماعي في المرتبة الثانية بنسبة 34%.

وأضافت المصادر، "وجاء المواطنون في مساكن مستقلة أي (العزاب) في المركز الثالث بنسبة 4.4%، أما السيدات فرابعا بنسبة 0.25%، يليهن في المركز الخامس والأخير حاملو بطاقات التنقل بنسبة 0.02%، وفقاً لأحدث إحصائية صادرة عن البرنامج".

وتنحصر الفئات المستفيدة من البرنامج، في الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدي الضمان الاجتماعي "سيتم إلحاقهم بالبرنامج بشكل آلي دون الحاجة إلى التسجيل في البوابة"، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

وجرى تقسيم المستفيدين من البرنامج إلى ثلاث فئات، هم أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي.

وبلغ عدد المسجلين في البرنامج حتى وقت إعداد التقرير أمس 2.119.825 تسجيلا، فيما بلغ عدد الطلبات المكتملة 1.500.426 طلبا، والطلبات غير المكتملة 619.400.

وفي السياق نفسه، قال مسؤول في البرنامج، "إنه لن ينظر إلى حجم الدخل فقط، بل إلى عدد أفراد الأسرة أيضا، حيث توجد أسر لها دخل مرتفع لكن عدد الأسرة كبير، والعكس، لذلك يحسب عدد الأسرة ومجمل الدخل لتحديد حجم الاستفادة".

وأضاف، أن "الراتب لا يعتبر المعيار الوحيد الذي يحدد حجم الدعم"، مشيرا إلى أنه "سيتم جمع مصادر الدخل سواء من راتب أو أعمال أو عقارات أو إعانات من جهات أخرى تحت خانة الدخل لتكون أحد المعايير، إلى جانب عدد أفراد الأسرة".

ويعتبر "حساب المواطن" برنامجا وطنيا أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، من خلال تقديم بدل نقدي مباشر للمواطنين المستفيدين.

ويعد برنامج "حساب المواطن" من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.