أميركا: تراجع العجز التجاري بعد نمو قياسي للصادرات

هبط العجز التجاري للولايات المتحدة في ديسمبر كانون الأول مع ارتفاع الصادرات لأعلى مستوياتها فيما يزيد على عام ونصف العام وسط شحنات قياسية من منتجات التكنولوجيا لكن زيادة الطلب المحلي تشير إلى مزيد من الارتفاع في الواردات وهو ما يقيد النمو الاقتصادي.



وقالت وزارة التجارة الأميركية إن العجز التجاري انخفض 3.2% إلى 44.3 مليار دولار منهيا شهرين متتاليين من الزيادة. وارتفع العجز التجاري 0.4% مسجلاً أعلى مستوياته في أربع سنوات عند 502.3 مليار دولار في 2016. ويعادل ذلك 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 2.8% في 2015.



وبحساب معدل التضخم يكون العجز انخفض إلى 62.3 مليار دولار من 63.9 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني.



ويلقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب باللوم على السياسة التجارية للولايات المتحدة في فقد الوظائف بالقطاع الصناعي الأميركي وقد تعهد بإجراء تغييرات شاملة مثل الانسحاب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي التي تضم 12 دولة.



ويريد ترامب إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية التي وقعتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في 1994. لكن الاقتصاديين يستبعدون أن تؤدي تلك الإجراءات إلى إزالة العجز.